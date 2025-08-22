Vasco Seabra, treinador do Arouca, garante que a pesada derrota diante do Sporting «não pesou em demasia» no ambiente e promete «entusiasmo» no jogo deste sábado frente ao Rio Ave, a contar para a 3.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30.

«Tal como a primeira jornada não pesou em demasia para o lado positivo, esta não pesou para o lado negativo. Sabemos bem para onde queremos ir. Tivemos 24 horas para sofrer e a seguir voltámos ao trabalho com o entusiasmo que nos caracteriza», destacou o treinador, em conferência de imprensa, na antevisão do jogo.

O líder do Arouca considera que este é um Rio Ave «diferente» daquele que enfrentou na última época e espera um jogo «rígido e difícil de controlar».

«É uma equipa muito agressiva a pressionar, difícil de bater e que se entrega muito ao jogo. Sabemos que historicamente tem sido um adversário complicado, mas queremos reforçar a nossa força caseira. Vamos ter momentos de sofrimento, mas vai ser um bom jogo», analisou o técnico.

Para este jogo, os lobos ainda não vão poder contar com Pablo que está a recuperar de uma lesão, nem com Nandín, que foi expulso na última ronda. Apesar de lamentar a ausência do uruguaio, Vasco Seabra realça que a equipa «tem soluções para estar tranquila».

«Preferíamos ter o Dylan [Nandín], mas confiamos muito em todo o plantel. O Barbero tem capacidade para se associar e para batalhar, pode-nos ajudar em jogo. O Trezza já fez essa posição comigo. Temos várias opções», comentou.

O treinador reforçou ainda a importância desta competição no plantel, realçando que as decisões são tomadas «todas as semanas» e que todos os jogadores vão ser importantes durante a época. «Todos os guarda-redes estão prontos para serem titulares. Os quatro médios têm muitíssima qualidade. São boas dores de cabeça para o treinador», destacou ainda Vasco Seabra.