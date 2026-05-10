Vasco Seabra, treinador do Arouca, refere que quer a equipa «com mais ambição» do que o Gil Vicente, adversário da 33.ª jornada da Liga, reforçando a vontade de vencer a turma de César Peixoto. Acerca da próxima temporada, o treinador de 42 anos salienta que o foco está em ganhar os dois jogos que faltam e deixa o trabalho de preparação nas mãos da estrutura. A partida, recorde-se, está marcada para segunda-feira, às 20h15.

Arouca tem de ter «mais ambição» do que o Gil Vicente

«Sabemos que este ano vamos defrontar um adversário que está a lutar pelo quinto lugar, mas temos de ter mais ambição do que eles. Nós estamos a lutar pela afirmação, aconteça o que acontecer, no final, não podemos deixar uma pinga de suor.»

Seabra não quer relaxamentos

«Vivemos este clube com uma alma muito grande. As coisas podem correr bem ou mal, acontece com todas as equipas, mas a alma e aura que trazemos tem de ser sempre a mesma. Temos de competir a sério. Se não competirmos a sério contra uma equipa como o Gil Vicente vamos passar mal.»

Preparação da próxima época

«Não temos uma estrutura gigante, mas temos uma estrutura que sabe o caminho que quer trilhar. Se não existisse ambição clara, o clube não ia falar comigo para renovar e eu não aceitava esse desafio. Até 18 de maio tenho um foco muito claro com os meus jogadores e equipa técnica de tentar fazer todos os pontos possíveis. As pessoas responsáveis já estão preocupadas com essa parte, quando acabar a época teremos reuniões.»