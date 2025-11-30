Vasco Seabra: «Não vamos ficar no chão, temos de dar resposta»
Técnico do Arouca reconhece bom momento do Sp. Braga, mas acredita na recuperação da equipa
O treinador do Arouca reconheceu a dificuldade do encontro frente ao Sp. Braga, sublinhando que a equipa bracarense atravessa «o melhor momento da temporada», em claro contraste com a atual fase dos arouquenses que vêm de quatro derrotas consecutivas. Ainda assim, Vasco Seabra garantiu que os lobos vivem um «momento ascendente» e que têm qualidade para inverter este ciclo negativo. O encontro está agendado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Arouca.
Expetativas para o encontro
«Será um jogo difícil e importante, porque queremos demonstrar que não estamos no lugar que queremos e merecemos. Mas, este desejo tem de ser acompanhado de respostas, entusiasmo e responsabilidade. O Sporting de Braga é um adversário fortíssimo, que está no melhor momento da temporada. Vamos entrar com tudo, sabendo que cada segundo será muito valioso para nós, frente a um adversário com muitas valências.»
Confiança na capacidade de inverter o mau momento
«Temos confiança total no nosso caminho. Os jogadores confiam em nós e nós confiamos neles. Não vamos ficar no chão, temos de dar resposta e isso tem de ser demonstrado desde o primeiro segundo. Sabemos que temos capacidade para inverter este ciclo.»
Sensação de poder quando se ganha
«Podemos tentar fugir à questão, mas toda a gente cresce com a sensação de poder. Quando se ganha, parece que tudo sai bem e vice-versa. Acaba por se criar este efeito de bola de neve. Mas, nós temos esta reação dentro de nós. No jogo com o Rio Ave ainda fomos buscar o empate depois de sofrer quase no fim, na Madeira conseguimos uma vitória muito difícil. Segunda-feira queremos mostrar essa reação.»