Vasco Seabra, treinador do Arouca, em conferência de imprensa, depois da goleada consentida diante do Benfica (0-5), no Estádio da Luz, em jogo da 9.ª jornada da Liga.

As suas equipas costumam colocar problemas táticos aos grandes, mas hoje não conseguiu. O que falhou?

«É verdade, isso frustrou-nos um pouco porque de facto não estamos habituados a sofrer tantos golos frente aos três grandes sofremos muitos. Sinto que o jogo não merecia a um resultado tão dilatado. A verdade é que Benfica não tem um amasso para vencer por 5-0. Sinto que três penáltis e um golo de canto são muito penalizadores para uma equipa que vem à Luz. Tentámos ser audazes, fomos apertados pelo Benfica na primeira parte, com uma pressão alta do Benfica, foi difícil de sair, mas o jogo acaba pr ser desbloqueado com os dois primeiros penáltis. Não vou discutir se é penálti, mas o jogo acaba por ficar difícil logo aí. A verdade é que sentimos que tivemos capacidade a espaços no jogo, mas, no computo geral, não chegou. Na primeira volta já defrontámos os três grande, fica agora o desafio interno para a segunda volta conseguimos tirar pontos aos grandes como tem sido apanágio nosso. Segue-se o Moreirense.»

Fukui entrou bem na segunda parte, porque é que não jogou de início?

«O Fukui teve uma segunda parte fantástica. Hoje procurámos outras coisas, o Fukui fez quase todos os jogos como titular até aqui, mas neste jogo achei que precisávamos de outras coisas e apostei num jogador mais fresco. Foi uma decisão minha. A verdade é que tentamos outras coisas no início do jogo para que ele depois tivesse mais espaço na segunda parte. O jogo, até ao penálti, estava equilibrado. O Valido na segunda parte acho que não fez nenhuma defesa.»

O Arouca perdeu muitas bolas na fase de construção, porque não mudou?

«Nós até fomos alternando. Na primeira parte estávamos a sair a partir do guarda-redes, a construir com dois centrais, tentámos sair da fase de pressão dos médios do Benfica e até conseguimos algumas vezes. Temos de ser mais audazes para conseguir desbloquear. Não conseguimos respirar com bola. Conseguimos mais na segunda parte, o ritmo baixou ligeiramente, mas penso que fomos alternando a nossa forma de construção.»