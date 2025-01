Vasco Seabra, treinador do Arouca, rejeitou que o confronto com o Boavista, no sábado, tenha importância adicional pelo facto de as equipas ocuparem os últimos lugares da Liga, empatadas a 12 pontos.

«Temos de competir nos jogos todos, portanto, mais uma vez, temos de entrar com uma vontade muito grande de vencer», afirmou, na antevisão do encontro da 17.ª jornada.

Seabra, que treinou o Boavista em 2020, destacou a competitividade da equipa adversária e a influência dos adeptos no Bessa.

«Mais importante do que isso é o jogo. E é um jogo difícil. O Boavista é uma equipa muito agressiva e aguerrida. Sabemos que temos de olhar muito para o que temos de fazer, para a agressividade que temos de ter, tanto defensiva como ofensivamente», analisou.

A par do Boavista, o Arouca tem o ataque menos produtivo do campeonato, com dez golos apontados, um problema que o técnico não deixa de reconhecer.

«Nós acabamos por estar um bocadinho mais ansiosos com o facto de querermos marcar golos, porque é o que nos pode dar vitórias e o desafogo na classificação», garantiu.

Sem os lesionados Pedro Moreira e Nino Galovic, e com Henrique Araújo em dúvida, o Arouca visita o Boavista no sábado, às 20h30, sob arbitragem de Gustavo Correia.