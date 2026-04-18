Vasco Seabra anteviu a receção do Arouca (12.º) ao Estrela da Amadora (13.º), agendada para domingo (15h30) e a contar para a 30.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador dos “Lobos” apontou a «resultados inesperados» até ao final do campeonato.

Uma final para o Estrela

«O Estrela teve um jogo muito capaz contra o Sporting, vão haver resultados que ninguém espera até ao final da época. Sentimos que o Estrela vai encarar este jogo como uma final. Os adversários vão ser todos complicados até ao final. A segunda volta tem sido boa, mas pode ser ainda melhor.»

Ainda a derrota em Braga

«Fizemos um jogo muito capaz e somámos zero pontos. A frustração é grande pelo que construímos, mas ficam sensações positivas pela forma como competimos.»