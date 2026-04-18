Arouca
Há 31 min
Vasco Seabra: «O Estrela vai encarar este jogo como uma final»
Treinador do Arouca espera o regresso às vitórias depois do desaire em Braga
Treinador do Arouca espera o regresso às vitórias depois do desaire em Braga
Vasco Seabra anteviu a receção do Arouca (12.º) ao Estrela da Amadora (13.º), agendada para domingo (15h30) e a contar para a 30.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador dos “Lobos” apontou a «resultados inesperados» até ao final do campeonato.
Uma final para o Estrela
«O Estrela teve um jogo muito capaz contra o Sporting, vão haver resultados que ninguém espera até ao final da época. Sentimos que o Estrela vai encarar este jogo como uma final. Os adversários vão ser todos complicados até ao final. A segunda volta tem sido boa, mas pode ser ainda melhor.»
Ainda a derrota em Braga
«Fizemos um jogo muito capaz e somámos zero pontos. A frustração é grande pelo que construímos, mas ficam sensações positivas pela forma como competimos.»
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