Vasco Seabra, treinador do Arouca, expressou a vontade de voltar às vitórias em casa, algo que não acontece desde o início da época, este domingo (18h00), na receção ao Moreirense, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

O Arouca bateu o AVS em casa na primeira ronda, mas depois não voltou a vencer na qualidade de anfitrião

«Temos quatro derrotas esta época, mas três delas são com os grandes. Queremos deixar isso claro e voltar as vitórias junto dos nossos adeptos, o que só aconteceu na primeira jornada.»

O Moreirense é sexto na Liga, mas vem de uma série de três derrotas consecutivas

«O Moreirense é uma equipa muito competente e com processos claros, que também procura ser dominadora. Vão querer reverter este momento menos feliz. Têm tido um início de época muito capaz e possuem muita qualidade individual e coletiva.»

Arouca tem a pior defesa da Liga, com 24 golos consentidos

«No jogo do Benfica sofremos três golos de penálti e um de canto. No Portimonense, sofremos de penálti e no Famalicão de livre direto. A verdade é que temos vindo a conceder menos oportunidades, mas não ficamos à espera que a chuva caia para regar. Temos de trabalhar muito para que a sorte nos guarde. Falamos desta questão abertamente e os jogadores acreditam muito no que fazem. Não viramos a cara à luta.»

O holandês Espen van Ee foi titular pela primeira vez na ronda anterior

«O Espen [van Ee] é um jogador com um perfil mais abrangente e esteve muito bem. Mas o Fukui fez uma segunda parte incrível e um dia vai ser comprado ao Arouca por valores muito bons. O David Simão também está a passar um bom momento.»

Boletim clínico do Arouca: Matías Rocha, Mateo Flores e Pedro Santos continuam de fora, enquanto Dylan Nandín está em dúvida.