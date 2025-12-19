Vasco Seabra, treinador do Arouca, fala em «resiliência, depois da equipa ter quebrado uma série negativa de seis derrotas negativas, antes da visita aos Açores, para defrontar o Santa Clara, jogo da 15.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo domingo.

Final de série negra, com triunfo sobre o Alverca (1-0)

«Pusemos fim a um ciclo que não queríamos e mostrámos sempre resiliência e confiança no processo. Houve festejos no dia, sentido de responsabilidade logo a seguir para fazermos mais e melhor, semana após semana, para atingirmos aquilo que nos propusemos. Espero daqui a umas semanas falar aqui de uma série de vitórias seguidas e nem aí vou dizer que somos perfeitos».

Estado de espírito do plantel

«Tornou-nos mais fortes. Não ficámos no chão em desespero, a vitimizar-nos. Não é esse o espírito desta casa. Sempre combatemos com as nossas garras para mudar a situação. Ganhar é maravilhoso e temos de fazer tudo para manter este lugar.»

Duelo com o Santa Clara

«Campo tradicionalmente complicado e uma equipa difícil e muito combativa, capaz de jogar em diferentes sistemas».

Linha de cinco proporcionou primeiro jogo sem golos sofridos

«Procurei criar conforto aos jogadores durante o momento de pressão».

O Arouca na perspetiva dos adversários

«Os nossos adversários reconhecem o nosso processo e qualidade. Não sinto que abordem o jogo com mais autoconfiança por nos acharem frágeis. Sempre nos encararam com um alto nível de foco e concentração e eu sempre demonstrei confiança no plantel».

Avançados sem golos no Arouca

«Dão outras coisas além dos golos, mas quero que eles consigam a cereja no topo do bolo».

Boletim clínico

Mateo Flores e Amadou Danté são as únicas ausências para esta partida.