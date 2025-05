Vasco Seabra, treinador do Arouca, elogiou os desempenhos recentes do Gil Vicente, adversário que defronta na 33.ª e penúltima jornada da I Liga, destacando particularmente a última exibição da equipa de Barcelos no Estádio de Alvalade frente ao Sporting.

Será um jogo entre duas equipas que já garantiram matematicamente a manutenção e, além disso, o Arouca nunca perdeu diante do Gil Vicente em jogos oficiais, mas o Vasco Seabra rejeita qualquer tipo de facilitismo e manifestou vontade de vencer os últimos dois encontros do campeonato.

«Mais importante do que a invencibilidade contra o Gil Vicente é sabermos que vamos ter um adversário que também já conquistou a continuidade no principal escalão e que, nos últimos três jogos, teve um desempenho muito forte», destacou, antes de referir a exibição dos gilistas em Alvalade.

«Em Alvalade, acabou por perder só nos minutos finais e tinha feito duas vitórias antes disso. Internamente, queremos chegar mais lugares acima e acabarmos de acordo com o valor que temos vindo a mostrar neste campeonato», acrescentou.

Depois do empate diante do Casa Pia (0-0), num jogo em que o Arouca não conseguiu fazer valer a vantagem numérica ao longo de mais de uma hora, o clube somou o segundo jogo consecutivo sem conseguir marcar golos, o que mereceu um alerta de Vasco Seabra.

«Tivemos uma sequência muito larga em que marcávamos sempre, portanto não podemos estar felizes ou assobiar para o ar, temos de ir à procura. Nós, felizmente, temos criado oportunidades, mas temos de criar mais ainda do que fizemos nos últimos dois jogos», sentenciou.

Vasco Seabra admite que o nulo frente ao Casa Pia deixou o conjunto «frustrado», mas também garante que o empenho nos treinos se manteve igual e que o embate contra os barcelenses será encarado como sendo o «último jogo da vida».

O Arouca parte, assim, determinado para vencer na penúltima jornada, mas assumiu desde já os normais trabalhos, em comunhão com a direção, de planificação da próxima temporada.

«Já começou a ser feita a preparação da próxima época há um bom parte de semanas. A administração no clube pensa com alguma antecedência nas coisas. Já tratámos da aquisição em definitivo do Taichi Fukui, a renovação do Puche, isto são operações que já têm a ver com a nossa perspetiva futura. Estamos alinhados com a estrutura, internamente existe esse trabalho, de modo a estipular o que pretendemos para a próxima época. Mas o nosso foco está sobretudo nestes 180 minutos que faltam», revelou ainda.

Apesar de otimista, Vasco Seabra vai contar com oito baixas para o jogo deste sábado: David Simão, Tiago Esgaio, Nino Galovic, Matías Rocha e Pablo Gozálbez estão lesionados, enquanto Alfonso Trezza, Taichi Fukui e Jose Fontán estão castigados. «É uma oportunidade fantástica para os restantes darem ao pedal», gracejou ainda o treinador.