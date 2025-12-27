Vasco Seabra, treinador do Arouca, defende que a sua equipa precisa de «repetir» os níveis de exigência demonstrados nos últimos dois jogos para conseguir pontuar na receção ao Gil Vicente, este domingo (15h30), em jogo da 16.ª jornada da Liga.

Momento de quebra do Gil Vicente

«O Gil Vicente é uma excelente equipa e será um adversário difícil. Está há cinco jogos sem vencer, mas nesses cinco só perdeu um. Estamos preocupados connosco, vimos de dois jogos a pontuar e com a baliza a zero, por isso temos de repetir padrões de exigência, agressividade e vontade. As coisas não vão acontecer se não nos entregarmos.»

Dois jogos consecutivos sem sofrer golos, o que já não acontecia desde 2022/23

«Defendemos com cinco contra o Braga. Na Amadora e com o Alverca fizemos o mesmo devido à construção do adversário. Neste jogo até acabámos por defender mais vezes a quatro. O mais importante era conseguirmos ser mais híbridos e fechar mais a largura do campo. Mais do que isso teve a ver com o nosso nível de agressividade e de concentração.»

Três centrais frente ao Santa Clara, com Fontán como lateral esquerdo

«Quando o Fontán estava no Cartagena fez uma época a lateral. No último jogo sentimos que era interessante tê-lo ali. A necessidade do jogo acabou por puxá-lo para dentro e colocámos o Arnau que também deixou uma sensação positiva. Deixa-me tranquilo ter todas estas opções. Olha-se muito para o onze inicial, mas o contributo da parte final é tão ou mais importante do que o daqueles que iniciam.»

Galos nunca venceram os lobos num total de 12 jogos

«A responsabilidade é diária. Sou exigente comigo e com os meus jogadores. O registo é positivo, mas vale o que vale. Temos é de agarrar nisso e transformar em motivação.»

Boletim clínico

Mateo Flores e Danté continuam de fora, enquanto Popovic já recuperou da lesão.