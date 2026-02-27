Vasco Seabra: «Todos falhamos e continuamos a confiar nos árbitros»
Treinador do Arouca lamentou desfecho no Dragão, mas sublinhou a atitude dos «Lobos»
Treinador do Arouca lamentou desfecho no Dragão, mas sublinhou a atitude dos «Lobos»
No rescaldo à derrota no Dragão na 24.ª jornada da Liga (3-1), Vasco Seabra lamentou o penálti que resultou no 2-1 para o FC Porto. Em conferência de imprensa, o treinador do Arouca enalteceu a postura dos “Lobos”.
Apesar de pedida, não foi dada a palavra ao Maisfutebol.
Travo amargo
«Foi um belíssimo jogo, a segunda parte foi um exemplo positivo. Na casa do líder, que tem muita qualidade e é admirado por todos, fizemos uma partida competente e capaz, criando dificuldades ao FC Porto com o nosso posicionamento. Criámos oportunidades e fechámos espaços entrelinhas. Fomos felizes ao resistir e aconteceu o que toda a gente viu. Deixo para vocês. O que me custa é a frustração da nossa equipa. É o nono penálti contra, nenhum a favor. Já houve inúmeros lances de pequenos toques que nunca foram assinalados a nosso favor. Todos falhamos e continuamos a confiar nos árbitros.»
«Fica frustração, tal como o golo sofrido contra o Sporting aos 90+6m. É sinal da confiança da equipa. Há que elevar estas sensações para continuarmos a pontuar. Temos 26 pontos, temos de fazer muito mais.»
Estreias a titular e estreia absoluta
«O Trezza passou para “10”, o que nos permite ter qualidade e intensidade com bola. O Diogo Monteiro e o Brian Mansilla jogaram pela primeira vez a titulares nesta época, e o José Silva [emprestado pelo Sporting] estreou-se pelo Arouca. Temos orgulho neles.»