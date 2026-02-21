Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória (3-0) na 23.ª jornada da Liga.

Uma primeira análise

«Fomos competentes durante todo o jogo. Tivemos uma entrada em que estávamos ainda a interpretar o timing de salto à pressão, porque fizemos um ajuste para tentarmos ser um pouco mais agressivos, não baixando linhas e mantendo o nível de pressão. Na primeira parte já fomos superiores.»

«A expulsão ainda nos leva a ter um domínio maior e, portanto, penso que foi uma vitória competente contra uma excelente equipa, muito bem treinada.»

«O facto de termos conseguido a segunda vitória seguida em casa também é importante. Arranque de segunda volta também forte. Portanto, mantemos a humildade, a ambição e sabemos que temos muito para jogar.»

Crescimento de Trezza

«Os colegas dizem que ele é filho do treinador. É um jogador que tem uma atitude competitiva muito grande e, de facto, era um jogador que não tinha muito espaço. A verdade é que, com a nossa chegada, ele começou a desempenhar funções que acrescentam tanto competitividade como capacidade na profundidade.»

«É um jogador que também se dimensionou ao nível dos golos e de assistências. A verdade é que já bateu todos os recordes da carreira. Está a fazer uma época fantástica, mas eu creio que também só consegue estar a este nível porque o restante da equipa confia muito nele.»

«Ele é muito humilde, a equipa gosta muito dele, ele gosta muito da equipa e, portanto, isso são as sensações que andam à volta dele.»