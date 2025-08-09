O Arouca abriu o campeonato de forma imparável, na receção ao AVS (3-1). Na noite deste sábado, os “Lobos” provaram a superioridade à boleia de Trezza, avançado uruguaio que inaugurou o marcador ao oitavo minuto.

Na etapa complementar, Trezza voltou a evidenciar-se, desta feita assistindo o extremo Djouahra aos 54 minutos. Entre trocas, Trezza encerrou a contenda, bisando aos 62 minutos.

O golo de honra do AVS surgiu aos 90 minutos, com Nenê – de 42 anos – a faturar.

Assim, o Arouca juntou-se a Sporting e Gil Vicente no topo do campeonato, com três pontos, apontando ao duelo com os bicampeões nacionais, na noite de 17 de agosto (20h30). Por sua vez, o AVS pensa na receção ao Casa Pia, na tarde de sexta-feira (15h30).

RELACIONADOS
Arouca-AVS, 3-1 (crónica)
«Luta pelo título? Temos 0,4 por cento de hipóteses, vi uma sondagem»
VÍDEO: o resumo da vitória do Gil Vicente na Choupana