Arouca
VÍDEO: o resumo da vitória do Arouca sobre o AVS
Trezza em destaque no arranque promissor da turma de Vasco Seabra
O Arouca abriu o campeonato de forma imparável, na receção ao AVS (3-1). Na noite deste sábado, os “Lobos” provaram a superioridade à boleia de Trezza, avançado uruguaio que inaugurou o marcador ao oitavo minuto.
Na etapa complementar, Trezza voltou a evidenciar-se, desta feita assistindo o extremo Djouahra aos 54 minutos. Entre trocas, Trezza encerrou a contenda, bisando aos 62 minutos.
O golo de honra do AVS surgiu aos 90 minutos, com Nenê – de 42 anos – a faturar.
Assim, o Arouca juntou-se a Sporting e Gil Vicente no topo do campeonato, com três pontos, apontando ao duelo com os bicampeões nacionais, na noite de 17 de agosto (20h30). Por sua vez, o AVS pensa na receção ao Casa Pia, na tarde de sexta-feira (15h30).
