O Arouca, da Liga, venceu o Marítimo, da II Liga, por 4-1, em mais um jogo de preparação este sábado. Além dos 90 minutos habituais, o jogo ainda contou com 50 minutos extra no Campo de Treinos do Arouca.

Iván Martinez Gonzalvez, conhecido por Barbero, foi o destaque da partida. O avançado espanhol de 26 anos, que é reforço da equipa, bisou na partida. Para o Arouca, contribuíram ainda para vitória os golos de Dylan Nandín e Miguel Puche. Vladan Danilovic foi quem marcou o golo da formação da Madeira.

Os orientandos de Vasco Seabra regressam assim às vitórias na pré-época, depois do desaire por 3-2 diante do Lusitânia de Lourosa, da II Liga. O Marítimo, por sua vez, sente o sabor da derrota, depois de ter vencido o Camacha, do Campeonato de Portugal, por 2-0.

O Arouca termina a pré-temporada no próximo sábado, com dois encontros: frente ao Petro de Luanda e ao Famalicão.