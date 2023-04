Armando Evangelista elogiou neste sábado o Marítimo, defendendo que o antepenúltimo lugar do clube madeirense não espelha a qualidade da equipa.

«Olhando para este Marítimo, o resultado que eles obtiveram no último jogo espelha mais aquilo que eles valem enquanto equipa, individualidades e trabalho do seu treinador do que aquilo que têm feito no resto da época», acredita o técnico dos arouquenses, conforme disse na antevisão ao jogo com os insulares.

Apesar da vitória na última jornada, a formação de José Gomes ocupa o 16.º lugar da tabela classificativa, posição delicada que deixa os madeirenses a terem de lutar pela manutenção no primeiro escalão, algo que Armando Evangelista vê como uma ameaça, ao invés de uma fragilidade.

«Há que salientar que é uma equipa que está a lutar pela sobrevivência. Cada jogo tem uma importância tremenda para aquilo que são as aspirações deles. Sabem que cada jogo que passa é menos uma oportunidade que têm para sair da posição incómoda em que estão e daí as dificuldades que vamos ter», alertou.

Os resultados da jornada passada permitiram ao Arouca subir ao quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, mas Evangelista garante que essa não é uma prioridade do clube.

«Temo-nos mantido alheios a isso. Eu compreendo que se fale, pela posição em que estamos e por aquilo que temos feito, mas nós olhamos apenas para cada jogo como uma oportunidade para fazer um bom jogo, ganhar os três pontos e oferecer, em nossa casa, um bom espetáculo aos nossos adeptos, que espero que possam vir em grande número apoiar-nos. O próprio jogo já nos dá pressão suficiente», enaltece.

O Arouca sofreu apenas um golo nos últimos cinco jogos, algo que Evangelista considera ser responsabilidade da evolução dos jogadores, na adaptação à realidade do futebol português, do clube e às ideias do treinador.

«O trabalho desta época é o seguimento das duas anteriores, mas juntámos uma série de jogadores, em que grande parte deles eram desconhecedores deste campeonato, da nossa cultura e do clube. Isso é um processo que demora o seu tempo e é normal que, com o decorrer do tempo e do trabalho, haja uma evolução», explica.

Dabbagh, Soro e Vitinho mantém-se em processo de recuperação das respetivas lesões e são baixas confirmadas do Arouca para a receção ao Marítimo, agendada para sábado, às 15h30.