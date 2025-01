Brian Mansilla é reforço do Arouca até ao final da época, emprestado pelo Peñarol. O avançado uruguaio, de 22 anos – habituado a posicionar-se no corredor esquerdo ou nas costas do ponta de lança – chega a Portugal com uma taxa de empréstimo de 100 mil euros e opção de compra obrigatória.

Segundo apurou o Maisfutebol, a cláusula – de 800 mil euros – é acionada no caso de o Arouca garantir a manutenção e se Brian Mansilla atuar em 60 por cento das partidas. No calendário dos «Lobos» restam disputar 17 encontros no campeonato.

Formado no Peñarol, o jovem avançado foi emprestado, em 2024, ao Defensor Sporting, acumulando cinco golos e sete assistências em 44 jogos – dois dos quais na Libertadores. Por isso, na bagagem traz elogios e a medalha de vencedor da Taça.

A 6 de dezembro, o Defensor Sporting triunfou sobre o Nacional Montevideo – de Sebastián Coates – após desempate em penáltis (2-2, 1-3 g.p.). Nessa final, Brian Mansilla foi titular e atuou 83 minutos.

De viagem agendada para esta terça-feira, o internacional jovem pelo Uruguai tem exames médicos marcados para quarta-feira.

Depois de oficializar Dylan Nandín – ponta de lança – o Arouca prepara-se para revelar o quarto elemento proveniente do Uruguai. Do plantel às ordens de Vasco Seabra fazem também parte o defesa Matías Rocha e o avançado Trezza.

O mercado uruguaio é, de resto, uma forte aposta dos «Lobos». De recordar que, na última época, o dono da baliza era De Arruabarrena, atualmente vinculado aos sauditas do Al Wehda.

Depois de cair para o posto de play-off de manutenção (16.º), o Arouca visita o Vitória de Guimarães (6.º), na noite de sábado (20h30).