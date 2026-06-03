Espanha chama por Fukui, mas Arouca aponta à cláusula de 10 milhões
Rayo Vallecano já apresentou proposta. O verão promete ser aliciante para o médio japonês
Rayo Vallecano já apresentou proposta. O verão promete ser aliciante para o médio japonês
Veloz, pragmático, combativo e refinado. Taichi Fukui serviu de motor para a época que terminou de forma tranquila em Arouca. Depois de meses de aperto, os “Lobos” conseguiram uma segunda volta muito positiva, terminando no oitavo lugar da Liga. Para tal percurso, Fukui contribuiu com quatro golos e cinco assistências em 35 jogos.
O médio japonês de 21 anos chegou ao sopé da Serra da Freita em 2024, emprestado pelo Bayern Munique, acumulando duas assistências em 31 jogos na época de estreia. Por isso, o Arouca investiu um milhão de euros para a contratação definitiva.
Ora, conforme avançado na imprensa desportiva nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o nipónico tem interessados no campeonato espanhol. Entre os pretendentes está o Rayo Vallecano, finalista vencido da Liga Conferência, que acena com 5 milhões de euros no imediato, mais cinco em objetivos.
Todavia, sabe o nosso jornal, o Arouca só abre mão do médio caso algum clube atinja a cláusula de rescisão de 10 milhões.
De recordar que a venda mais valiosa do Arouca foi Rafa Mújica, para o Qatar, a troco – precisamente – de 10 milhões.
Quanto a Fukui, o internacional jovem pelo Japão passou pela equipa B do Bayern Munique e chegou a estrear-se pela equipa principal em 2023/24, época na qual foi emprestado ao Portimonense.