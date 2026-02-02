Contratado no verão proveniente do Villarreal, Arnau Solà conseguiu uma assistência em 12 jogos pelo Arouca. Por isso, o defesa esquerdo de 22 anos reforça – a título de empréstimo até ao fim da época – o Ibiza, 11.º classificado da terceira divisão espanhola.

Formado no Barcelona, o defesa passou por Almería, Múrcia, Cartagena e Villarreal.

Enquanto decorrem as últimas horas de uma janela de transferências marcada por ajustes no plantel de Vasco Seabra, o Arouca ocupa o 11.º lugar da Liga, com 20 pontos, cinco de vantagem sobre a zona de despromoção.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências.