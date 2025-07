Lee Hyunju deixou o Bayern Munique e assinou pelo Arouca até junho de 2028. O médio internacional sul-coreano, de 22 anos, esteve ao serviço do Hannover – 9.º da II Liga alemã – com três golos e uma assistência em 24 jogos.

Antes, passou pelo Wehen Wiesbaden e pela equipa B do Bayern. Natural de Ansan, na Coreia do Sul, Lee destacou-se na formação do Pohang Steelers, rumando à Baviera em 2021.

Em novembro, o médio estreou-se pela Coreia do Sul, aquando da vitória no Kowait (3-1), na qualificação para o Mundial 2026, disputando nove minutos.

O novo número 14 da turma de Vasco Seabra vai reencontrar o japonês Fukui, médio que também passou pelos “bês” do Bayern Munique, em 2023.

Assim, Lee Hyunju é o quinto reforço do Arouca, o primeiro para o meio-campo.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências e consulte todas as transferências oficializadas nos emblemas da Liga.