Javi Sánchez reforça a defesa do Arouca a título definitivo, depois de rescindir com o Real Valladolid, emblema que representava desde 2020, mas pelo qual apenas fez três jogos nesta época. Formado no Real Madrid, o central de 28 anos alinhou pela equipa principal dos “Merengues” por cinco ocasiões, em 2018/19.

Natural de Getafe, Sánchez assina até ao fim da época e prepara a estreia fora de Espanha. Vai envergar o número 15 e junta-se a Popovic, Matías Rocha, Fontán, Diogo Monteiro e Omar Fayed no lote de defesas à disposição de Vasco Seabra.

Na última semana, os “Lobos” anunciaram a chegada por empréstimo do lateral Bas Kuipers, neerlandês que foi suplente utilizado na derrota em Tondela (3-1).

O Arouca é 16.º e antepenúltimo da Liga, com 14 pontos, igualado com o Casa Pia (15.º). Segue-se a visita ao AVS – último classificado – a 17 de janeiro.