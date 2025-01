O Arouca oficializou, na tarde desta segunda-feira, a integração de Dylan Nandín no plantel às ordens de Vasco Seabra. O avançado uruguaio, de 22 anos, chega por empréstimo do Racing, 3.º classificado na Liga do Uruguai.

Segundo apurou o Maisfutebol, a opção de compra obriga ao investimento de 1 milhão de euros.

Ao cabo de 45 jogos em 2024, o ponta de lança assinou 13 golos.

Nascido em Montevideu, o internacional sub-23 realizou a formação no Cerro, rumando ao Racing no último ano.

Em Arouca, Dylan Nandín vai usar o número 23 e reforça as opções para o centro do ataque, concorrendo com Yalcin, Henrique Araújo e Morozov. Neste grupo, o avançado encontrou os compatriotas Trezza e Matías Rocha.

Os «Lobos» ocupam o 15.º lugar da Liga, com dois pontos de vantagem sobre a linha de água.