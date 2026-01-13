A três dias de completar 29 anos, De Arruabarrena regressa à baliza do Arouca e assina até ao final da época, proveniente dos equatorianos do Barcelona, emblema pelo qual realizou 32 jogos.

Nascido na capital do Uruguai (Montevideo), o guardião fez toda a formação no país natal e afirmou-se no Montevideo Wanderers, o que valeu o salto para o Arouca em 2022. Em duas temporadas, notabilizou-se com 66 jogos pelos “Lobos”. Seguiu-se uma breve passagem pelos sauditas do Al Wehda.

De regresso a Arouca, De Arruabarrena vai concorrer com Nico Mantl e João Valido pela titularidade na baliza do 16.º classificado do campeonato.

