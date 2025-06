Indiscutível no centro da defesa do Arouca, José Fontán renovou com os “Lobos” até junho de 2027. Em 2024/25 – época de estreia em Portugal – o espanhol, de 25 anos, acumulou 31 jogos e um golo, sendo o jogador com mais minutos na turma de Vasco Seabra (2772).

Formado no Celta de Vigo, onde permaneceu até 2022, foi emprestado aos neerlandeses do Go Ahead Eagles e aos espanhóis do Cartagena, antes de rumar a Arouca.

