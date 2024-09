O turco Güven Yalcin é o 10.º reforço do Arouca. O ponta de lança, de 25 anos, chega a Portugal por empréstimo do Génova, com opção de compra.

Nascido em Düsseldorf, na Alemanha, realizou toda a formação no Bayer Leverkusen. Ainda assim, a estreia como sénior aconteceu no Besiktas, onde rumou em 2018/19. Nessa temporada, Yalcin estreou-se pela seleção turca.

Em 2021, o avançado foi emprestado ao Lecce, rumando em definitivo a Itália no verão de 2022, pela porta do Génova. Apesar dos 25 jogos acumulados, Yalcin foi emprestado ao Keagumruk, da Turquia, na última temporada.

Ainda que não tenha conseguido evitar a despromoção à II Liga, acumulou nove golos e quatro assistências no campeonato.

O ponta de lança turco junta-se à turma de Gonzalo García, depois de Chico Lamba, Nico Mantl, Pablo Gozálbez, Alex Pinto, Jose Fontán, Taichi Fukui, Henrique Araújo, Ivo Rodrigues e Amadou Danté.

O Arouca jogará na tarde deste domingo (18h), em Vila do Conde. Os «Lobos» da Freita ocupam o 12.º lugar na Liga, com três pontos, em igualdade com o Rio Ave (13.º). Essa partida será para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.