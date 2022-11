Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações no final da derrota em casa com o Rio Ave:

«O jogo, como eu perspetivava, foi muito equilibrado, até ao lance do golo, com duas estratégias diferentes, em que nenhuma das equipas tinha conseguido claras oportunidades de golo. No início da segunda parte, quando a toada se mantinha, num lance em que tínhamos tudo controlado, aparece o penálti. A partir daí, alterámos a estratégia e fomos à procura do empate, simplesmente não conseguimos concretizar. De qualquer forma, a forma como trabalhámos e nos entregámos ao jogo é o Arouca e é isto que se pretende.

O descontrolo emocional da equipa após o golo do Rio Ave justifica-se pela vontade de querer ganhar, de querer, por vezes, chegar rápido a zonas de finalização, porque o Arouca não ficaria satisfeito com o empate a jogar em casa. Tentámos, abrimos jogadores nos corredores, colocámos dois avançados como referência, nem sempre da melhor forma, à procura de oportunidades de golo.

Se ganhámos ao Sporting, foi porque não jogaram com o melhor onze, se ganhámos ao Vizela, foi porque tiveram mais oportunidades, mas não conseguiram concretizar, o Gil Vicente estava numa fase animicamente abatida. Hoje, perdemos com o Rio Ave porque foram melhores. Eu valorizo muito os jogadores que tenho, como se têm dedicado ao trabalho de corpo e alma, o espírito deles. Este cenário só dá força ao balneário.

Eu pergunto-vos: no início da época, qual seria a posição do Arouca, qual seria o principal candidato à descida? Todos seriam unânimes e diriam que o Arouca era o principal candidato à zona de descida. Os jogadores têm de ter consciência do trabalho a desenvolver, daquilo que nos levou aos 19 pontos para poder continuar a somar.»