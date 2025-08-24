Vasco Seabra considerou o terceiro golo do Rio Ave um momento-chave do jogo, porque nessa altura o Arouca estava por cima. O treinador arouquense falou após o empate (3-3), em jogo da terceira jornada da Liga, e referiu que a equipa esteve melhor no ataque do que defensivamente.

Jogo de altos e baixos para as duas equipas

«Foi um bom jogo, com duas boas equipas, e onde nós tivemos algumas dificuldades em alguns momentos e por isso é que o jogo também acabou por ser de altos e baixos, para as duas equipas. Parece-me que nós, nos primeiros 30 minutos, estivemos quase sempre por cima do jogo, a conseguir encontrar e a descobrir mais soluções em construção para conseguirmos depois instalarmo-nos mais vezes no meio campo ofensivo. E já nos minutos finais da primeira parte, penso que que começamos a ter alguma dificuldade, porque os nossos timings de pressão não estavam ajustados, não estávamos a conseguir bloquear a construção dos três centrais com os dois médios e o nosso timing estava tardio e permitia ou que a bola ficasse descoberta muito tempo, para poderem ligar fora, nos alas, ou então a bola acabava por entrar por dentro e depois obrigava-nos a recolher e não conseguimos ser tão pressionantes à frente.

Arouca bem no ataque, mas com falhas defensivas

Tentámos corrigir ao intervalo, mas sofremos um golo logo de início, que colocou as mesmas dificuldades um bocadinho a nu. Fomos corrigindo e, quando sofremos o 2-1, é num momento que o jogo já estava mais estabilizado para o nosso lado, sentia que estávamos a conseguir controlar mais. Depois, quando conseguimos inverter a pressão e começámos a bater mais em espelho, começámos a ser mais agressivos e fizemos o 2-2. Sentíamos que era o momento em que iríamos reentrar no jogo para o tentar vencer e, no momento em que estava a chamar o David (Simão) e o Arnau (Solà) para entrarem, porque sentíamos que tínhamos essa projeção e capacidade para empurrar o adversário, sofremos mais uma vez um golo. Orgulhoso da atitude da equipa, da paixão pelo jogo. Ofensivamente, bem a construirmos e a procurarmos encontrar o golo, defensivamente não fomos sempre tão agressivos quanto desejamos, tivemos alguns problemas em duelos e segunda bola.»

Arouca tem de encontrar o equilíbrio

«A nossa equipa é toda ela muito técnica, mas temos uma atitude muito grande e, do ponto de vista da agressividade, do ganho do primeiro e do segundo duelo, não fomos tão fortes quanto nos é habitual. E isso foi aquilo que nos foi puxando um bocadinho para trás e que nos fez acabar por sofrer três golos. Temos de encontrar o equilíbrio da coisa. Do ponto de vista defensivo, temos que crescer, temos que melhorar, não vou responder.»

Terceiro golo do Rio Ave condicionou o Arouca

«É um momento que nos condiciona porque é a bola de saída e nós ganhámos a bola no corredor, fizemos uma pressão encaixada e conseguimos ganhá-la com o Brian (Mansilla) e o Esgaio. E porque estamos tão emocionalmente ligados a que fizemos o 2-2, e queremos já ir para o 3-2, acabámos por nos balancear por completo com gente nas costas. Por vezes, a vontade de ganhar tira-nos um bocadinho de discernimento. Nós sentíamos que naquele momento já estávamos por cima do jogo e que então poderíamos dar a volta a isso.»