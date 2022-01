Arsénio foi o autor do golo do mês de dezembro da Liga, com um disparo certeiro na derrota do Arouca no terreno do Santa Clara (2-1), em jogo da 13.ª jornada.

Já em tempo de compensação da primeira parte, o atacante português ajeitou a bola com a parte interior do pé direito, rematou colocado e nem o voo de Marco impediu o festejo. Este foi o segundo golo do jogador no campeonato, na atual temporada.

Arsénio bateu a concorrência do sportinguista Sarabia, dos benfiquistas Pizzi e Darwin, e ainda de Hamache (Boavista) e Lucas Possignolo (Portimonense).

Veja o golo de Arsénio: