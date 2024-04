Com Artur Jorge fechado no Botafogo, o Sp. Braga tem Daniel Sousa como alvo prioritário no mercado, mas, segundo apurou o Maisfutebol, o acordo dependeria de uma compensação financeira para o Arouca.

Daniel Sousa tem contrato válido com os arouquenses até o fim desta época e, para sair já, os minhotos precisariam de pagar um milhão de euros de cláusula de rescisão.

Aos 39 anos, Daniel Sousa está a cumprir a segunda temporada como técnico em Portugal - antes passou pelo Gil Vicente. No estrangeiro, trabalhou como adjunto de André Villas-Boas no Zenit, Shanghai SIPG e Olympique de Marselha.

Artur Jorge, recorde-se, vai se despedir hoje dos minhotos, logo depois do jogo contra o Portimonense. É expectável que siga para o Brasil já esta semana para assinar contrato com o emblema do Rio de Janeiro.