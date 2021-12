O treinador do Arouca, Armando Evangelista, em declarações no final da derrota frente ao Sp. Braga (6-0), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Jogo] «Não há muito a comentar, os números falam por si. No entanto, a diferença que existe entre o Sp. Braga e o Arouca não é tão dilatada quanto o resultado possa demonstrar. Estando a jogar em casa, estamos a assumir muito a responsabilidade de ter de fazer pontos. Ficámos muito intranquilos pelo primeiro golo, até pela forma como ele aconteceu. Sentimos muito esse golo e não tivemos a lucidez para dar a volta. Deixámos de ter capacidade de controlar a largura que o Sp. Braga tem no seu jogo, pelo Yan Couto e o Moura.

Estou triste porque este grupo de jogadores não merece isto. Eles têm sido uns campeões. Têm trabalhado de forma muito séria, mereciam outro tipo de resultado, sabendo de antemão das diferenças existentes entre as duas equipas. A vida é mesmo assim. Sabemos que temos uma tarefa muito difícil pela frente. Vamos ter percalços, mas temos de ter capacidade para nos levantarmos. O grupo tem caráter para isso e para dar uma resposta à altura já no próximo jogo.

[Semelhanças com o jogo do Vizela] São dois jogos completamente distintos. Na entrada do jogo com o Vizela tivemos muitos erros individuais, mas hoje não. Foi a ansiedade, a responsabilidade e a qualidade do adversário. Depois, a fragilidade em algumas posições, face aos problemas que temos tido. Tinha dito que gostaria de presentear os adeptos neste final de ano com um bom resultado e uma boa exibição. Não foi possível, mas continuem a acreditar nesta equipa, porque ela tem sido guerreira e é isso que vai ser. Nunca vai virar a cara à luta. Acredito que estejam tristes, nós também estamos, mas temos de ter a capacidade de reagir. Esse é o caminho. Cair todos caímos, mas só os campeões têm a capacidade de se reerguer.

[Sistema tático] Depois de acabar o jogo é óbvio que havia muitos reparos a fazer, mas não estou arrependido. Sabia que ia correr alguns riscos, porque o Pedro Moreira vem de uma paragem de três semanas, mas era preciso ter um jogador no meio com as caraterísticas o mais parecidas com as do Eboue e o Leandro, e o Pedro era esse jogador. Em termos físicos não foi o que estaríamos à espera, algo que é compreensível.

Se fosse agora, poderia ter feito algumas alterações. Poderia ter jogado com uma linha de três centrais, face ao que foi o jogo. No final fica mais fácil dizer o que poderia fazer, mas é antes de as coisas acontecerem que temos de tomar decisões. Preenchemos o meio-campo para não dar bola ao adversário, mas desta vez não resultou.»