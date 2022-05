Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Sp. Braga:

«Trouxemos para aqui uma estratégia que durante quase 90 minutos nos deu razão para defrontar um Braga fortíssimo. O Braga teve mais bola, mas tivemos mais finalizações, mais cantos, pena foi que aos 86 minutos tenhamos sofrido aquele golo. Aquilo que fizemos podíamos ter resolvido aqui a nossa situação e deixar de olhar à matemática.

[lance na área sobre Bukia é penálti?] Tenho a certeza, até porque já vi as imagens. Tenho a sensação que as câmaras param nos lances dos adversários do Arouca, deve haver um corte de energia. É mais do que evidente o pisão no pé do Bukia. É um lance que nos deixava à frente do resultado e, estando em vantagem, o andar das substituições não seria aquele. O empate ou a derrota neste jogo era exatamente a mesma coisa. Fico triste porque vejo penaltis assinalados que ‘valha-me Deus’ e depois vejo isto. Acho que justificamos e merecíamos mais qualquer coisa de quem analisa. Só analisar Porto, Benfica e Sporting e deixar de fora os pequenos, não me parece justo.

[depois desta exibição fica mais confiante para a última jornada?] Fizemos um bom jogo e saio satisfeito com o que fizemos. Podíamos ter levado daqui mais qualquer coisa, mas satisfeito com o jogo que fizemos. A estratégia foi adequada e cumprida.

Todo o percurso do Arouca deixa-me confiante porque tem uma capacidade enorme de ultrapassar dificuldades. O Arouca ainda hoje estava a jogar com jogadores que jogaram no Campeonato de Portugal. Não temos o orçamento que outros têm, mas temos homens com h grande. O somatório disto tudo é que me dá confiança».