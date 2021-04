O Vizela recuperou esta noite a vice-liderança da II Liga, ao vencer na receção ao Benfica B, por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da competição.

Gonçalo Ramos e Svilar foram titulares, mas não evitaram o desaire da formação secundária dos encarnados. O golo da vitória do emblema minhoto (que chegou aos 20 jogos consecutivos sem perder) foi marcado por Raphael Guzzo, aos 49 minutos, ele que se formou precisamente nas águias.

O Vizela tem agora 55 pontos, menos nove do que o Estoril e mais três dos que o Desp. Chaves e a Académica. Já o Benfica B está em nono, com 36 pontos.

No outro jogo do dia, o Arouca venceu em casa do Sp. Covilhã, por 2-1. Enoh deu vantagem aos serranos aos 57 minutos, Eli e Caballero operaram a reviravolta da formação visitante nos últimos minutos.