Alan Ruiz, jogador do Arouca, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 2-1:

«O Arouca lutou muito. Sabemos que o Sporting é uma equipa muito forte. A verdade é que na primeira parte houve um erro do árbitro e não podemos fazer nada. Se o árbitro tem a possibilidade de ir ao VAR, tem de ver que antes houve falta. Caso contrário, o nosso jogador não acabava no chão. Equivocam-se sempre connosco e não com as equipas grandes.

A verdade é que estamos orgulhosos do jogo que fizemos e do campeonato que estamos a fazer. Jogámos de igual para igual com uma equipa muito grande. Há que pensar no campeonato, onde estamos a fazer uma grande campanha.»

[Especial jogar contra o Sporting?]

«Não. É mais um jogo. É lindo jogar estes jogos, mas é mais um jogo.»