Declarações de João Basso, jogador do Arouca na flash interview à Sport Tv, depois da vitória caseira frente ao Sporting (1-0), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Foi [um plano] cumprido à risca. Antes do jogo, disse no balneário que este tipo de jogo é aquele que almejamos sempre, jogar contra uma equipa grande, ter o país todo a olhar para nós. Disse a todos para desfrutarem e se divertirem, mantendo a responsabilidade e o nosso crer que não é só deste jogo, já vem de outros jogos. Saímos felizes e foi merecido.

[Quando viram as alterações no onze do Sporting pensaram que seria mais fácil?] Não é por aí. O Sporting é forte com quaisquer jogadores, tanto os que estão mais habituados a ser titulares como os outros que entram de vez em quando. Se não tivessem qualidade não estavam num clube grande como o Sporting. Encarámos este jogo com a maior seriedade, até porque se entrássemos achando que as alterações fossem facilitar, o resultado seria diferente.

[Equipa está mais preparada para defrontar estes adversários?] Conseguimos amadurecer durante o campeonato, às vezes isso leva mais tempo. Conseguimos assimilar os erros que tínhamos cometido, com bolas perdidas na linha defensiva e a falhar bolas na frente. Corrigimos esses detalhes e, sem dúvida, estamos muito mais preparados do que no início do campeonato.»