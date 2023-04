Depois de ter vencido o Sporting na primeira volta, o Arouca quer contrariar a história e pontuar pela primeira vez naquela que será a sexta visita a Alvalade na liga.

«Embora pareça que não, o Sporting tem atravessado o seu melhor momento na prova, com seis vitórias nas últimas sete partidas e triunfos expressivos em casa. Sabemos das diferenças e acredito que iremos encontrar esse Sporting que está a fazer uma segunda volta ao nível exigido pelos seus adeptos. A nossa intenção é ir buscar o melhor resultado possível e continuar a fazer história», perspetivou o treinador Armando Evangelista na antevisão ao jogo.

O Sporting-Arouca coloca frente a frente o 4.º ao 5.º classificados da Liga e o técnico dos arouquenses sabe o que tem para, pelo menos, lutar por um bom resultado no jogo deste domingo «Temos de ser aquilo que temos sido até hoje, montando a estratégia em função daquilo que o Sporting tem sido e que somos capazes de fazer, tentando tirar o melhor de cada um dos nossos atletas e esperar que seja um dia que nos possa sorrir. Isto é um jogo e, por vezes, temos de ter a estrelinha da sorte, já que as diferenças são enormes», assinalou.

O Arouca tem sido a equipa-sensação da época e tem agora legitimidade para sonhar com um apuramento para as competições europeias. «Se os astros se alinharem e se estivermos convictos de que realmente poderemos fazer uma surpresa… Costumo dizer que a pior coisa que nos pode acontecer nestes jogos é entrar com medo de perder. Se assim não for, provavelmente estamos mais próximos de pontuar. A mentalidade tem de ser um bocadinho essa», disse Armando Evangelista.

«Sabemos as dificuldades que temos na I Liga e não nos podemos pôr em bicos de pés. Na verdade, temos sido responsáveis e competentes e parece-me que aquilo que temos vindo a alcançar até hoje é fruto desse caminho. É óbvio que há muita coisa envolvida a trabalhar em prol dos pontos que temos e não é só o treinador, mas também os atletas, a direção e os funcionários. Só é possível com essa responsabilidade de todos», acrescentou.

Os brasileiros Weverson e Vitinho, o costa-marfinense Ismaila Soro e o palestiniano Oday Dabbagh, todos lesionados, são baixas para o encontro da 28.ª jornada.