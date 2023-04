Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações aos jornalistas após o empate com o Sporting em Alvalade:

«Foi um jogo com um grau de dificuldades elevadíssimo para o Arouca, como era de prever. Existem muitas diferenças entre estes dois clubes. A estratégia que trouxemos estava a resultar em função do que trazíamos para o jogo. Fizemos um golo e saímos na frente. Apesar do caudal ofensivo do Sporting e de nos encostarem à nossa área, estávamos competentes e com capacidade de sofrimento a defender.

Saímos com um amargo de boca da forma que foi. Se calhar o Sporting merecia o empate e mais, mas a verdade é que da forma que foi, acho que é inglório para aquilo que foi o nosso jogo. Mas é mais um marco para o que temos feito nesta temporada: pontuar em Alvalade pela primeira vez e fazer um golo aqui é importante para nós. Demonstrámos a competência que temos tido neste campeonato e que o que temos obtido não é obra do acaso.

É um ponto: noutras circunstâncias, sairia daqui radiante. Assim, saio com um amargo de boca.»

«Fico frustrado porque não existe grande penalidade. Se no primeiro, que não era claro e óbvio, foi necessário ir ao VAR ver as imagens, no segundo nem isso aconteceu. Vou ser muito sincero: se há 20 anos isto acontecesse até dava de barato. Hoje é inadmissível. O Arouca é um clube pequenino, mas é um clube que tem muito trabalho. Trabalhamos muito para ter 45 pontos esta temporada.»