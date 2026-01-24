Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota (2-1) na 19.ª jornada da Liga, na receção ao Sporting.

Análise ao encontro

«Fizemos um jogo muito completo, concedemos pouquíssimo ao Sporting. Em termos de grandes oportunidades, creio que nós ficámos à frente nas grandes oportunidades. Na segunda parte acabámos por ter mais remates à baliza do que o Sporting, mais aproximações e claras oportunidades além do golo. Tivemos mais duas oportunidades muito claras para fazer golo e acabámos por sofrer o golo num momento em que estamos isolados e em transição.»

«O Sporting acaba por fazer o golo da vitória a 30 segundos do final. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.»

«Na primeira parte não fomos tão agressivos na pressão quanto desejávamos. Nós queríamos engatilhar a pressão um bocadinho mais alta, para conseguirmos roubar bolas um bocadinho mais à frente, mas, de qualquer das formas, fomos controlando, com exceção de quando éramos arrastados a um corredor, principalmente ao corredor direito, e o Sporting rodava a bola e os movimentos de rotura do Maxi à esquerda.»

«Aquilo que procurámos corrigir ao intervalo foi precisamente os apoios do Trezza para conseguir, por pescoço, analisar melhor os movimentos do Maxi, mal o Inácio ou o Matheus Reis colocavam os olhos para jogar à profundidade. E, depois, aquilo que queríamos era que o Lee e o Barbero conseguissem aumentar a nossa pressão.»

«Fizemos o golo, podíamos ter virado o jogo por duas vezes, e depois o Sporting, pela qualidade que tem, acabou por conseguir empurrar-nos novamente para trás. Nós estávamos a sair bastante bem em transição e estávamos estáveis a controlar o domínio mais territorial do Sporting.»

«Fizemos um jogo completo, preferíamos não ter sido tão remetidos para trás nos últimos minutos, mas faz parte daquilo que é a força do Sporting. Nós procurámos ser ainda pressionantes, nem sempre conseguimos sê-lo da melhor forma, mas estou muito satisfeito com os jogadores, pena de não termos conseguido levar pontos deste jogo, porque acho que era merecido.»

O que faltou na primeira parte?

«A equipa, com bola, esteve sempre bastante tranquila quando a ganhava, e principalmente quando conseguíamos dificultar a pressão do Sporting. Estávamos a não ser tão acutilantes na chegada à baliza, a equipa como estava a correr tantas vezes atrás da bola, naturalmente quando a ganha nem sempre quer acelerar.»

«Aquilo que pedi à equipa foi saber melhor quando era o momento em que podíamos acelerar, porque muitas das vezes o Sporting queria abafar e tínhamos espaço para sair para a frente e para criar oportunidade mais nas costas. Felizmente, a equipa interpretou bem.»

Crescimento do Arouca

«Na segunda volta vamos fazer um campeonato com mais pontos. Hoje não conseguimos, não existem vitórias morais, mas aquilo que são as sensações do jogo dá-nos esses sinais de que não podemos baixar deste patamar. Temos de palmilhar caminho e conseguir transformar as boas exibições em pontos, tal como nos últimos cinco jogos. Temos de dar continuidade a essa conquista.»