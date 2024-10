Declarações de Gonzalo Garcia, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Moinhos Novos – Póvoa de Lanhoso, após o triunfo (0-5) frente ao Maria da Fonte em jogo da Taça de Portugal:

«Os jogos da Taça são sempre especiais, difíceis. Estou contente porque os jogadores estiveram concentrados em jogo desde o primeiro minuto, mesmo os que têm jogado menos, com atitude e ambição. Estou contente, tentámos dar minutos a alguns jogadores, mas também vínhamos de uma semana sem jogo, queria manter uma linha. Quer os que jogaram de início quer os que entraram tiveram uma boa mentalidade, conseguiram o que queríamos fazer. Têm trabalhado todos muito bem».

[Ambições na Taça] «Na Taça pensamos no próximo jogo, no sorteio, e ganhar. Temos de ter a mentalidade de tentar chegar o mais longe possível, competir. Não penso no final, mas sim em melhorar no próximo jogo. A longo prazo, pensamos no objetivo máximo, em chegar à final, ganhar».

[Cinco golos, até agora o Arouca só tinha quatro] «Estes jogos são bons para estas situações, para marcar golos. Por vezes a parte mental tem implicações nisso, sinto que pode ser bom para a confiança dos jogadores. São jogos que ajudam, agora segue-se o Estoril, estão contentes e sabem que podem fazer golos».