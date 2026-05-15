Vasco Seabra, treinador do Arouca, valorizou o crescimento da equipa ao longo da segunda volta do campeonato. Quanto ao Tondela, o técnico de 42 anos espera um adversário forte, numa altura em que a turma de Gonçalo Feio luta pela manutenção. O encontro da última jornada da Liga está marcado para este sábado, às 18h.

Evolução da equipa

«Não gosto de olhar a 'ses'. Na primeira volta tivemos muitos jogos onde podíamos ter feito mais pontos. No global, gosto de reforçar que temos 25 pontos na segunda volta, demonstrámos um crescimento brutal. Somos a sexta equipa com mais pontos e estamos a lutar para chegar ao oitavo lugar. Foi uma boa época, podia ter sido melhor, acreditamos sempre nisso mas o objetivo foi conseguido.»

Mudanças táticas que melhoraram a equipa

«Fizemos algumas alterações na forma de pressionar ao longo da época para nos tornar mais coesos. Acho que todos se desenvolveram. Mais do que individualizar, prefiro analisar o coletivo e estou muito satisfeito com a evolução. Há outro objetivo que só vamos saber se alcançámos a 31 de agosto, quando percebermos se a equipa conseguiu valorizar a nível de mercado.»

Mercado e vontade de manter «a base»

«Se me perguntarem o que prefiro, prefiro não vender ninguém. O que acredito é que temos jogadores com cláusulas de rescisão que, com a valorização que tiveram, são baixas para o valor atual. Ainda no ano passado vendemos o Chico Lamba. Foi difícil, mas o Arouca vender um jogador por oito milhões é fator de valorização do clube e da equipa técnica.»

Tondela vem motivado

«O Tondela demonstrou uma ideia de jogo arrojada e claramente vincada. O Gonçalo Feio mudou o paradigma, vêm com motivação das duas vitórias e do empate em Alvalade. Nós vamos lutar pela nossa dignidade. Quando lutamos pela nossa marca, lutamos pelo que somos.»

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