O treinador do Arouca, Vasco Seabra, afirmou que a renovação com os 'lobos' apenas «traz exigência», para ser demonstrada já no jogo com o Santa Clara, da 32.ª jornada da Liga.

Renovação de contrato

«Faço um balanço de confiança deste ano e meio. Sabemos que tanto os resultados como o processo são importantes, bem como a valorização de exigência interna. A estabilidade não traz conforto, traz exigência. Sentimos que cada dia é um dia de nova exigência e queremos que a estabilidade seja fruto de sermos mais e melhores.»

Santa Clara

«O grande foco é no próximo jogo. É um adversário exigente, teve uma vitória conseguida na última jornada contra um adversário difícil. Vêm de sequência de consistência, em que saltaram para uma posição mais capaz. É uma equipa à imagem daquilo que é o Petit, nunca dão um lance por perdido.»

«Temos de ser nós a conquistar os pontos. Temos de saber lidar com o jogo, gostamos de ser protagonistas e queremos que isso nos traga capacidade de fazer golos e ser superiores.»