Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (0-1) no cair do pano sobre o AVS:

«Acho que fomos superiores todo o jogo, a quantidade de oportunidades que criámos merecia que chegássemos ao golo mais cedo. Defrontámos uma equipa difícil, que vinha motivada e ia bater-se pelo jogo. Penso que fomos sempre dominadores, assumimos o jogo e na primeira parte tivemos uma oportunidade clara. Tivemos muitas situações de desmontar a pressão, mas faltava presença na frente. Na segunda parte corrigimos isso, tivemos cerca de vinte remates. Penso que a vitória é justa, com números que podiam ser maiores, uma diferença de dois golos».

[Importância do triunfo] «É uma vitória muito importante por vários fatores. O facto de não ter vencido em jornadas anteriores traz a sensação que podíamos ter mais pontos. Nas últimas jornadas, excetuando o Porto, vínhamos a sofrer nos últimos minutos estando por cima dos jogos. Neste jogo sentíamos que estávamos por cima, mas sem concretizar, o que traz ansiedade. São três pontos importantes, temos uma vontade muito grande que nos traga consistência e lugares mais altos. A equipa e o grupo merecem estar num patamar mais alto».

[David Simão substituído ensanguentado] «É sempre um jogador que acrescenta qualidade técnica decisão. Ao intervalo ficámos na dúvida se tirávamos ou não, não se lembra dos últimos minutos da primeira parte. Foi cosido no balneário, estava desconfortável quando pediu a substituição, acreditamos que agora com o descanso vai ficar bem».