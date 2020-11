*por Rui Santos

Declarações de Filipe Freitas, treinador-adjunto de Armando Evangelista, após a eliminação do Arouca da Taça de Portugal diante do Vitória de Guimarães:

«Queria referir que o jogo que fizemos e o que temos feito ao longo da época deve-se muito a uma pessoa que não pôde estar presente hoje, o mister. Os jogadores tiveram uma atitude de guerreiros, de campeões. Fomos sem qualquer tipo de dúvida a melhor equipa em campo. Deveríamos ter resolvido o jogo nos 90 minutos, mas não nos podemos esquecer que estávamos a jogar com o V. Guimarães, uma equipa forte da I Liga. O Arouca mostrou que um tem um futebol de primeira. Provou mais uma vez que não é fácil ganhar a esta equipa. É melhor ser alegre do que triste, porém para sermos mais felizes de vez em quando devemos ter uma dose de tristeza, para termos saudades. Tenho a certeza de que o nosso jogadores estão tristes, mas todos estão com orgulho neles.»

«A questão dos 10 jogadores é também uma questão de mérito do Arouca. O V. Guimarães ficou com 10 porque o Arouca obrigou-o a ter um tipo de jogo mais defensivo. Dissemos ao intervalo o que dissemos no início, para sermos nós próprios e para continuarmos fortes como estávamos. Tivemos uma primeira parte excelente e uma segunda parte muito boa. O Arouca podia ter marcado um, dois ou três golos durante os 90 minutos, mas o futebol é isto. Fica o orgulho enorme netes atletas, porque eles são uns guerreiros, depois de duas semanas muito difíceis em que não conseguimos trabalhar normalmente, pela situação que o país passa. Tenho a certeza de que estes jogadores vãoo ser muito felizes.»

«O Armando (Evangelista) está sempre presente. Não estando cá, esteve sempre presente. No final do jogo mandou uma mensagem para todo o grupo de muito orgulho e confiança. Ele sabe que tem um grupo que está com ele, que vai ser capaz de fazer um campeonato muito bom. A Taça era um objetivo nosso, queríamos ir o mais longe possível, mas o que fica é um orgulho enorme no que fizemos, porque jogámos contra uma grande equipa. Mostrámos que somos uma grande equipa e de certeza que ainda vamos festejar muito esta época.»

«É verdade que o Arouca tem produzindo muito. Não houve um jogo em que não tivessemos o dobro de oportunidades do adversáro. Também defendemos bem, somos a segunda defesa menos batida do campeonato. O golo vem surgindo naturalmente, mas como o Arouca produz muito e não consegue marcar em todas as oportunidades, parece que não marca golos, mas temos marcado. Se tivessemos um pouquinho mais de eficácia poderíamos ser muito mais felizes. Mas vamos melhorar esses confiança na frente.»

«Estas duas semanas foram de muito trabalho, mas diferente. Um trabalho que realizamos com muito orgulho e o apoio do clube. Hoje estiveram em campo alguns jogdores que não trabalharam normalmente, mas foram uns heróis. Gostaríamos de ter tido duas semanas para preparar o jogo de forma diferente, mas isto não serve de desculpa. Toda a gente trabalhou de uma forma que só engrandeceu ainda mais os atletas e o clube. Tivemos alguns problemas na parte final, inclusive nos marcadores das grandes penalidades. O V. Guimarães deve reconhecer que o Arouca foi superior hoje.»