Depois da vitória frente ao Sporting, o Arouca medirá forças com o Vizela na 12.ª jornada da Liga, naquele que poderá ser o sexto jogo consecutivo dos arouquenses a pontuar.

Armando Evangelista reconhece que esse registo pode ser uma «motivação extra» para o plantel, mas lembra que não pode haver «excesso de confiança».

«A equipa tem índices de confiança e motivação elevados. Mas, por outro lado, é preciso ter atenção ao excesso de confiança. Se os últimos jogos têm sido importantes naquilo que é somar pontos, temos também de nos lembrar daquilo que tivemos de fazer para os conseguir. O grau de exigência da nossa parte [equipa técnica] perante o plantel tem de ser o mesmo. Não podemos olhar para o último jogo e achar que vai ser um jogo fácil. O grau de dificuldade do próximo jogo vai ser o mesmo e o Vizela vai colocar tantas dificuldades como o Sporting», disse o treinador do Arouca, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Depois, Evangelista teceu elogios ao Vizela, um adversário «muito intenso e vertical»: «É uma equipa que está construída e pensada há um par de anos e que tem conseguido acrescentar individualidades a uma ideia de jogo. Eu acho que o Vizela vale sobretudo pelo seu coletivo. Tem um jogo muito intenso e vertical. Em poucos toques, consegue ligar o jogo e chegar a zonas de finalização. E, por outro lado, é uma equipa que acredita sempre muito e é muito competitiva.»

Alan Ruiz é baixa certa na equipa do Arouca, a par de Vitinho, mas o treinador garante que há outras soluções no plantel que estão preparadas para ocupar o lugar do argentino.

«O Alan Ruiz é um jogador muito importante para nós, que tem vindo a fazer muitos minutos e está muito bem identificado com a nossa forma de jogar e que nos tem dado muito. Mas é preciso substituí-lo e a nossa forma de trabalhar assenta muito no conhecimento do nosso modelo de jogo por parte de todo o plantel.[...] Quem for jogar no lugar dele, com certeza, estará preparado», defendeu.

O Arouca joga em Vizela este sábado, a partir das 15h30.