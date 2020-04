A Dugout, parceira do Maisfutebol, recordou neste sábado o dia em que o Invencível Arsenal festejou o título inglês no relvado de White Hart Lane, casa do rival Tottenham. Foi a 25 de abril de 2004, há precisamente 16 anos.



O Arsenal de Arsène Wenger precisava apenas de um empate e foi esse o desfecho do encontro (2-2), com golos de Patrick Vieira, Robert Pirès, Jamie Redknapp e Robbie Keane.



Os «gunners» terminaram a Premier League com 26 vitórias e 12 empates. O Chelsea ficou no segundo lugar, a onze pontos de distância.



Thierry Henry estava no auge da sua carreira, marcando 39 golos em 51 golos realizados pelo Arsenal na temporada 2003/04, em todas as competições.