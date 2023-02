Depois de duas derrotas no campeonato inglês, o líder Arsenal esteve perto de vacilar novamente, mas pôs fim ao mau momento e resgatou o triunfo por 4-2 no Villa Park, diante do Aston Villa, nos instantes finais.

A equipa de Mikel Arteta entrou praticamente a perder na partida, isto porque Ollie Watkins abriu o marcador aos cinco minutos, numa rápida jogada de contra-ataque que finalizou com um remate rasteiro e cruzado.

A resposta dos gunners surgiu aos 16m, por Bukayo Saka, um dos mais inconformados. O extremo inglês aproveitou um mau alívio de Mings dentro da área e encheu o pé esquerdo para bater Emiliano Martínez, acrescentado mais um excelente golo à sua vasta coleção.

Porém, sobretudo na primeira parte, o Arsenal revelou dificuldades em lidar com a rapidez dos villans, que se colocaram de novo em vantagem.

Numa excelente jogada de combinação a partir do corredor esquerdo, Alex Moreno cruzou para a área, Emiliano Buendia simulou o remate, enganou a linha defensiva dos gunners e abriu caminho ao remate colocado de Philippe Coutinho.

A atitude da equipa de Arteta na segunda parte foi claramente diferente. Muito mais segura do ponto de vista defensivo, somou ainda várias ocasiões de golo.

Desde logo, aos 61 minutos, num canto mal defendido pelo Villa, Odegaard serviu Zinchenko e o ucraniano aplicou um excelente remate, que entrou junto ao poste esquerdo da baliza de Martínez.

Com o empate no marcador, o Arsenal foi em busca de regressar às vitórias, mas Nketiah (63m) e Odegaard (77m) estavam com pontaria desafinada. Contudo, o melhor estava reservado para o final.

Jorginho, talvez o principal responsável pelo renascer dos gunners no segundo tempo, encheu-se de confiança e rematou de fora da área, já em cima do terceiro minuto de compensação. A bola bateu em cheio na trave e de seguida nas costas de Martínez, terminando no fundo das redes.

Estava feita a reviravolta, mas ainda havia espaço para mais um golo. O guarda-redes argentino foi à área contrário numa das últimas jogadas, mas o Arsenal recuperou a bola. Ora, Fábio Vieira – que tinha entrado aos 79m – conduziu a bola, levantou a cabeça e não foi «guloso», pois serviu Gabriel Martinelli. O brasileiro teve via aberta para a baliza e só precisou de encostar para fazer o 4-2, já no oitavo minuto para lá dos 90.

O Arsenal continua na liderança da Liga inglesa, com 54 pontos, mais três do que o Manchester City, ambos com 23 jogos. Contudo, os citizens vão somar mais um encontro esta tarde, já que às 15h00 defrontam o Nottingham Forest.

Por sua vez, o Aston Villa é 11.º, com 28 pontos.