Água fria motiva queixa na UEFA: Atlético Madrid visa Arsenal
Problema no abastecimento de água quente no balneário visitante frustrou Simeone e companhia
O duelo desta terça-feira entre Arsenal e Atlético de Madrid deverá ser mais “quentinho” do que a desagradável surpresa recebida pelos madrilenos no Emirates, no final de tarde de segunda-feira. Acontece que Diego Simeone antecipou o fim do treino para as 19h15 – ao invés da 19h30, pela forte chuva em Lonres – enquanto os responsáveis pelo estádio resolviam um problema no abastecimento de água quente para o balneário da equipa visitante.
Por isso, quando se preparavam para tomar banho, os “Colchoneros” foram brindados com um autêntico banho de gelo, o que motivou uma queixa formal junto da UEFA. De acordo com a imprensa britânica, o Arsenal resolveu o problema às 19h25, quando o Atlético de Madrid já regressava ao hotel. Assim, água quente só no conforto do hotel.
O Arsenal garantiu tratar-se de um episódio isolado.
O jogo entre estes emblemas – a contar para a terceira ronda da fase liga da Champions – está agendado para as 20 horas. O Atlético é décimo, com três pontos, a três do Arsenal (5.º).