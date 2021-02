Guarda-redes do Arsenal, Bernd Leno revelou, em entrevista à Sky Sports, que deixou de ler comentários nas redes sociais depois de lhe terem dito para fazer o mesmo que Robert Enke, antigo guardião do Benfica que se suicidou em 2009, devido a problemas de depressão.

«Claro que tenho muita experiência com isso [comentários ofensivos nas redes sociais], aqui [em Inglaterra] e também na Alemanha [quando representava o Bayer Leverkusen]. Houve uma situação que guardei na memória, foi uma loucura», começou por contar.

«Fiz um jogo muito mau e um homem disse-me nas redes sociais para fazer como o Enke», prosseguiu.

«Depois disso, percebi que há muita gente estúpida nas redes sociais e por isso é que nunca leio nada, mesmo quando as coisas estão bem. Não preciso disso, não me faz ser melhor, é uma perda de tempo. Há muita gente falsa, que se esconde atrás do computador e do telemóvel para te fazer sentir mal. Acontece com o racismo, com abusos familiares, com tudo. Não gosto, por isso é que não leio», atirou o germânico de 28 anos.

Refira-se que o Arsenal defronta esta quinta-feira o Benfica, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.