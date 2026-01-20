VÍDEO: Gyökeres fatura em Milão e Arsenal lidera destacado fase de liga
Inter foi a mais recente vítima de um Arsenal invicto e imparável na Champions
O Arsenal segue implacável na Liga dos Campeões e triunfou na visita ao Inter Milão (3-1), em duelo da sétima e penúltima jornada da fase liga da Champions. Na noite desta terça-feira, num encontro arbitrado por João Pinheiro, Gyökeres saiu do banco aos 75 minutos.
O marcador foi inaugurado por Gabriel Jesus ao décimo minuto. Na resposta do Inter, o médio Sucic restabeleceu a igualdade aos 18 minutos. De parada e resposta, Gabriel Jesus bisou aos 31 minutos.
Na etapa complementar, entre trocas e cartões amarelos, Viktor Gyökeres encerrou a contenda aos 84 minutos, marcando após passe de Saka e no culminar de uma transição ofensiva letal, quando o Inter estava estacionado na frente. O goleador sueco rematou fora da área e atingiu o nono golo na época pelo Arsenal, o terceiro na Champions.
Ao cabo de sete vitórias em sete jornadas, o Arsenal totaliza 21 pontos, e é líder destacaado da fase liga. Na última ronda, a 28 de janeiro (20h), há receção ao Kairat Almaty de Jorginho e Luís Mata (36.º e último).
Quanto ao Inter, caiu para o 9.º lugar, com 12 pontos e três derrotas consecutivas na Champions. Na noite de 28 de janeiro há visita ao Dortmund (12.º).