O Arsenal goleou o rival Chelsea por 4-0, num dérbi londrino que valeu aos gunners a conquista da Florida Cup, nos EUA.

Sem Fábio Vieira, mas com Nuno Tavares e Cedric no segundo tempo, o Arsenal venceu graças a golos de Gabriel Jesus (15 minutos), Odegaard (36min), Saka (66 min) e Sambi Lokonga (90+2 min), este com assistência de Cedric.