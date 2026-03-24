O Arsenal – campeão em título da Champions feminina – venceu o Chelsea na primeira mão dos “quartos” (3-1). Na noite desta terça-feira, as avançadas Blackstenius, Chloe Kelly e Alessia Russo edificaram a vantagem do Arsenal, com golos aos 23, 32 e 76 minutos, respetivamente. Pelo meio, a avançada Lauren James encheu-se de confiança e reduziu aos 66 minutos.

A segunda mão está agendada para 1 de abril, de novo em Londres, mas no reduto do Chelsea.

O vencedor desta eliminatória vai jogar contra Wolfsburgo ou Lyon. Também nesta terça-feira, na Alemanha, o Wolfsburgo venceu graças ao golo do avançada Beerensteyn aos 14 minutos.

O segundo “round” está agendado para 2 de abril, em França.

