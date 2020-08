A entrega da Taça de Inglaterra ficou marcada por um momento caricato: Aubameyang foi levantar o troféu a um palanque, como manda o protocolo, para depois o levar aos companheiros, que esperavam. O problema é que, provavelmente com a euforia Aubameyang acabou por deixar cair a taça, quando estava precisamente em frente aos colegas.

O troféu, que tem duas peças, espalhou-se pelo chão e o momento provocou muitas gargalhas entre os jogadores do Arsenal, tendo o ponta de lança gabonês levado as mãos à cabeça. No campo, recorde-se, o Arsenal venceu o Chelsea por 2-1, precisamente com dois golos de Aubameyang.